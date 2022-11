Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul ucrainean de Externe a condamnat miercuri impunerea de catre Kremlin, printr-un decret semnat de președintele Vladimir Putin, a „legii marțiale” in teritoriile din Ucraina aflate sub ocupație rusa, calificand-o drept o „noua stare de teroare”, relateaza CNN . Masura este o incercare „de a…

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, a transmis marți ca cele patru regiuni ale Ucrainei pe care Rusia le-a anexat la finele lunii septembrie intra sub protecția arsenalului nuclear rusesc, transmite Reuters. „Aceste teritorii sunt parți inalienabile ale Federației Ruse, iar securitatea…

- Cei doi lideri au afirmat de asemenea ca amenintarile nucleare recente ale Moscovei sunt "iresponsabile", a declarat purtatorul de cuvant al guvernului german, Steffen Hebestreit.Scholz si Biden au convenit ca utilizarea de arme nucleare ar avea "consecinte extraordinar de grave pentru Rusia", a spus…

- Ucraina a anuntat joi ca a eliberat in decurs de o luna mai mult de 400 de kilometri patrati din teritoriile ocupate de Rusia in sudul acestei tari, trupele ruse confruntandu-se cu o contraofensiva ucraineana, informeaza AFP. "Fortele armate ale Ucrainei au eliberat peste 400 de kilometri patrati din…

- Anton Gerașcenko, consilier al ministrului ucrainean de interne, a facut vineri, 30 septembrie, o „paralela istorica” intre Vladimir Putin și Nicolae Ceaușescu, afirmand ca spera ca actualul locatar de la Kremlin sa aiba parte de un final asemanator cu cel al dictatorului comunist roman, scrie hotnews.ro…

- Ucrainenii care au colaborat cu forțele de ocupație in regiunea Harkov, sau care pur și simplu nu vor sa traiasca sub autoritatea Kievului, au preferat sa fuga peste granița in Rusia. Retragerea brusca a trupelor rusești a zdruncinat increderea pe care unii o aveau in Moscova, un lucru ingrijorator…

- Rusia pare sa pregateasca referendumuri pentru anexarea unor teritorii ocupate din Ucraina, apreciaza dpa. Conform unor sondaje de opinie recente, prezentate duminica de Serghei Kirienko, prim-adjunct al sefului administratiei prezidentiale ruse, aderarea la Rusia este sustinuta de 91-92% din populatia…

