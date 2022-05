Putin impune sancţiuni economice ”statelor şi organizaţiilor internaţionale neprietenoase” Presedintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret privind sanctiunile economice ca masura de retorsiune fata de ”actiunile neprietenoase ale anumitor state straine si organizatii internationale”, a anuntat, marti, Kremlinul, relateaza Reuters. Documentul respectiv nu ofera detalii cu privire la persoanele sau entitatile care pot fi afectate de sanctiunile in cauza. Potrivit decretului, Rusia va […] The post Putin impune sanctiuni economice ”statelor si organizatiilor internationale neprietenoase” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

