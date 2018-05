Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Rusiei, condus de Dmitri Medvedev, a demisionat, dupa inaugurarea lui Vladimir Putin. Noul cabinet va fi format in cateva saptamani, Medvedev fiind propus de Putin pentru a ocupa din nou funcția de șef al executivului. Constituția Federației Ruse prevede ca, dupa asumarea funcției, președintele…

- Președintele rus Vladimir Putin, investit astazi pentru a patra oara in funcție, l-a numit din nou pe Dmitri Medvedev in postul de premier al guvernului rus. Conform Constituției Rusiei, dupa inaugurarea președintelui, guvernul demisioneaza. Apoi, cu aprobarea Dumei de Stat, președintele il desemneaza…

- Vladimir Putin va fi investit luni pentru a patra oara in functia de presedinte al Rusiei, dupa ce a castigat alegerile prezidentiale din luna martie cu peste 75% din voturi, informeaza site-ul postului BBC. Ceremonia de investire a lui Putin va avea loc la Kremlin si va incepe la ora…

- Vladimir Putin a dominat scena politica din Rusia din ultimii 18 ani, fie ca a ocupat functia de presedinte sau pe cea de prim-ministru, fiind comparat de catre oponentii sai cu vechii tari ai Rusiei. Fost ofiter KGB si fost director al FSB, Putin a ajuns presedinte al Rusiei dupa atacurile…

- Președintele rus, Vladimir Putin, se afla in fruntea clasamentului mediatic al barbaților ruși care au fost cel mai adesea menționați in presa in cursul anului, anunța compania Medialogia, citata de Noi.md. Potrivit companiei, indicele media al președintelui Federației Ruse s-a ridicat la 3.204.197.…