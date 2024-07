Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden le-a spus celor peste 20 de guvernatori democrati cu care s-a intalnit in privat miercuri seara – unii dintre ei in forma virtuala – ca a fost supus unui control medical dupa dezbaterea de saptamana trecuta cu Donald Trump si ca este bine, a relatat presa locala, potrivit…

- Președintele american Joe Biden va acorda vineri primul sau interviu de la dezbaterea cu rivalul sau Donald Trump, in care performanța sa a fost in mare parte considerata dezastruoasa, a anunțat marți ABC News, citat de Agerpres.

- Liderii democrați au exclus posibilitatea inlocuirii președintelui Joe Biden in cursa pentru Casa Alba, dupa prestația slaba din dezbaterea de joi noapte, și au facut apel la membrii partidului sa se concentreze in schimb asupra consecințelor unei a doua președinții a lui Donald Trump, scrie Reuters,…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu s-a trezit in mijlocul noptii pentru a urmari dezbaterea prezidentiala CNN dintre Joe Biden si Donald Trump, iar Rusia nu comenteaza politica interna a SUA, a transmis vineri Kremlinul

- Joe Biden nu a fost in cea mai buna forma in cursul dezbaterii de joi seara in fata lui Donald Trump. Președintele SUA, care are 81 de ani, s-a prezentat la dezbatere cu vocea mai ragusita ca de obicei, cu o privire putin pierduta uneori si a avut de mai multe ori dificultati de exprimare.