- Generalul Kirilo Budanov, șeful Direcției Principale de Informații din cadrul Ministerului ucrainean al Apararii, a anunțat ca Ucraina planuiește o ofensiva majora in primavara acestui an, scrie The Kyiv Independent . El se așteapta ca luptele cele mai „fierbinți” sa fie in luna martie. „Acesta va fi…

- Kievul a declarat luni ca a doborat toate dronele trimise de Rusia intr-un nou val masiv de atacuri ce a avut loc pentru a treia noapte consecutiv - fapt fara precedent, care marcheaza o intensificare a loviturilor asupra Ucrainei, fiind vizate inclusiv tinte civile. In acelasi timp, Ucraina ar fi…

- Orice propunere de pace pentru a pune capat razboiului din Ucraina trebuie sa accepte „noua realitate” a celor patru regiuni ocupate de Rusia, a declarat Kremlinul, citat de Sky News . Rusia a revendicat anexarea regiunilor Donețk, Lugansk, Herson și Zaporijia in 30 septembrie. Anexarea a avut loc…

- Razboiul din Ucraina a continuat in forța și in perioada sarbatorilor, iar in a doua zi de Craciun, forțele ucrainene au respins atacuri ale rușilor in jurul orașului Bahmut, acolo unde s-au dus cele mai grele lupte in ultima perioada. In același timp, ministrul ucrainean de externe a spus ca Ucraina…

- Un fost director al agenției spațiale ruse a fost ranit miercuri de bombardamentele ucrainene in estul Ucrainei, potrivit agenției de presa de stat TASS, preluata de CNN . Fostul director al Roscomos, Dmitri Rogozin, care acum conduce o echipa de voluntari militari ruși in regiunea Donbas, a fost dus…

- Presedintele Vladimir Putin a declarat miercuri ca in Ucraina va fi un conflict ”indelungat” si Rusia va lupta pentru a-si apara interesele folosind toate mijloacele disponibile, dar nu are in vedere vreo noua mobilizare a rezervistilor, informeaza Reuters si AFP. ”Desigur, va fi un proces indelungat”,…

- „Suntem in continuare deschiși la negocieri. Nu le-am refuzat niciodata, suntem gata sa le desfașuram, desigur, ținand cont de realitațile din acest moment”, a declarat Zaharova in cadrul unui briefing de presa. Pe 30 septembrie, Vladimir Putin a anunțat ca Rusia anexeaza teritoriile ucrainene pe care…

- Reluarea negocierilor cu Ucraina, vehiculata tot mai des de partea rusa in ultima vreme, ascunde un plan secret al lui Putin, scrie publicația rusa independenta Meduza. Liderul de la Kremlin nu ar urmari sub nicio forma incheierea unui acord de pace, ci doar obținerea unei incetari temporare a focului,…