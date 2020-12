Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de la Kremlin a recunoscut victoria lui Joe Biden doar dupa ce aceasta a fost confirmata, luni, de Colegiul Electoral al SUA, scriu AFP și Moscow Times. Presedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat marti pe Joe Biden pentru victoria in alegerile prezidentiale din Statele Unite si s-a declarat…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat marti pe Joe Biden pentru victoria in alegerile prezidentiale din Statele Unite si s-a declarat 'pregatit pentru o colaborare' cu acesta, a informat Kremlinul intr-un comunicat, dupa votul prin care Colegiul Electoral american l-a confirmat pe…

- Dupa lupte seculare, procese, acuzații de eludare a alegerilor, Joe Biden este ales al 46-lea președinte al Statelor Unite. Decizia a venit dupa ce a obținut victoria colegiului electoral. Colegiul Electoral și-a exprimat votul pentru președinte luni, alegandu-l oficial pe Joe Biden drept al 46-lea…

- Renumararea buletinelor de vot in statul Georgia a confirmat victoria lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii, informeaza BBC.In acest stat, democratul a obținut 12.284 de voturi in plus fața de Donald Trump.Presedintele ales al SUA a denuntat "iresponsabilitatea incredibila"…

- Presedintele ales al Statelor Unite, democratul Joe Biden, a declarat marti ca nimic nu va opri transferul de putere dupa victoria sa in alegeri, relateaza Reuters si AFP. Intr-un discurs sustinut la un eveniment in Delaware, Biden a spus ca tranzitia de putere este in desfasurare, in ciuda refuzului…

- Democratul Joe Biden a caștigat alegerile prezidențiale americane, spun Edison Rsearch și mai multe publicații americane, relateaza Reuters. Biden promite sa fie un președinte pentru toți americanii, indiferent daca l-au votat sau nu. ”Ne așteapta o munca grea”. Cel care va deveni, pe 20 ianuarie 2021,…

- ALEGERI SUA 2020. Democratul Joe Biden este al 46-lea președinte al Statele Unite ale Americii, dupa ce l-a invins pe republicanul Donald Trump. Sportivi celebri au reacționat imediat dupa anunțul facut de CNN. NN anunța ca Joe Biden, 77 de ani, a caștiga cursa electorala! Avansul din Pennsylvania…

- Vladimir Putin a propus vineri Statelor Unite un schimb de promisiuni de "neingerința" electorala și de cooperare în materia tehnologiei informațiilor pentru a promova un pact mondial de neagresiune în acest domeniu, scrie AFP.Într-o declarație publicata de Kremlin,…