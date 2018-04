Presedintele rus Vladimir Putin l-a atentionat vineri pe omologul sau francez Emmanuel Macron impotriva oricarei 'actiuni necugetate si periculoase' in Siria, (actiune) ce ar putea avea 'consecinte imprevizibile', dupa amenintari cu riposta din partea tarilor occidentale in urma unui presupus atac chimic, informeaza AFP si Reuters.



'Este esential sa se evite orice actiune necugetata si periculoasa ce ar constitui o incalcare flagranta a Cartei Natiunilor Unite si care ar avea consecinte imprevizibile', a anuntat Kremlinul intr-un comunicat, in urma unei discutii…