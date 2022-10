Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Directorul centralei nucleare ucrainene de la Zaporojie, ocupata de fortele ruse, a fost eliberat, a anuntat luni directorul Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, conform Reuters. Directorul Ihor Murasov fusese retinut vineri – de o patrula ruseasca, potrivit…

- Razboi in Ucraina, ziua 219. Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) și-a reiterat "profunda ingrijorare" cu privire la exploziile repetate din apropierea centralei nucleare Zaporojie din Ucraina.

- Ucraina si Rusia par a fi „interesate” de propunerea Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) privind stabilirea unei zone de protectie in jurul centralei nucleare din Zaporojie (in sudul Ucrainei), ocupata de fortele ruse inca din luna martie.

- Inspectorii misiunii Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) au vazut echipamente și personal militar rusesc in interiorul centralei nucleare din Zaporojie in timpul vizitei de saptamana trecuta la aceasta instalație, a declarat directorul general al AIEA, Rafael Grossi, in raportul publicat…

- Ucraina a indicat vineri ca fortele sale au lovit o baza militara ruseasca la Energodar, orasul unde se afla centrala din Zaporojie (sud), ocupata de trupele ruse, la o zi dupa vizita unei misiuni a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), potrivit AFP, anunța agerpres. Fii la…

- Expertii Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) au sosit miercuri in orasul ucrainean Zaporojie, iar misiunea de verificare la Centrala nucleara aflata sub ocupatie rusa va incepe joi. Delegatia AIEA, condusa de directorul Rafael Grossi, s-a deplasat miercuri de la Kiev la Zaporojie,…

- Autoritatile proruse instalate in zonele ocupate ale Ucrainei au acuzat din nou marti, 30 august, forțele de aparare ucrainene ca bombardeaza teritoriul centralei nucleare Zaporojie inainte de planificata vizita a unei delegatii a Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), agentie sub egida…

