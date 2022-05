Stiri pe aceeasi tema

- Presedinte rus, Vladimir Putin, i-a comunicat omologului sau francez, Emmanuel Macron, ca statele membre ale UE ”ignora crimele de razboi comise de fortele ucrainene si bombardamentele masive asupra Donbasului, care ucid civilii pasnici”, a informat Kremlinul, potrivit agentiei de presa rusa TASS.…

- "Daca sunt adevarate, astfel de remarci sunt foarte daunatoare pentru noi", a spus presedintele Zelenski la o conferinta de presa comuna cu sefii de stat polonez, lituanian, estonian si leton, aflati in vizita la Kiev."Voi face tot posibilul pentru a discuta aceasta problema cu domnul Macron astazi.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat vineri Ucraina, in cadrul unei discutii telefonice cu omologul sau francez Emmanuel Macron, de “numeroase crime de razboi”, oferind asigurari ca fortele militare conduse de Moscova fac “tot posibilul” pentru a nu tinti civili, relateaza AFP. In cadrul discutiei,…

- Cancelarul german Olaf Scholz a purtat o discuție telefonica cu președintele rus Vladimir Putin, vineri. Liderul rus, parca rupt de realitate, s-a plans ca Occidentul ignora crimele de razboi comise de Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 16. Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Kremlinul nu exclude o intalnire intre președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Vladimir Zelenski, dar ar trebuie sa fie pregatita pentru

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Vladimir Putin a amenintat vecinii Ucrainei, in special Romania, sa nu permita stationarea avioanelor militare ucrainene. Intre timp, bombardamentele lansate de rusi continua in orasele din Ucraina.

- Zeci de oameni au fost ucisi si alte sute au fost raniti dupa ce orasul Harkov a fost bombardat de artileria rusa. Discutiile purtate la nivel inalt dintre Ucraina si Rusia au stagnat. Nu au fost inregistrate progrese in procesul de negociere. Presedintele francez, Emmanuel Macron incearca persuasiv…

- Apar informații noi in criza din Ucraina. Un purtator de cuvant de la Kremlin, a anunțat, joi, 24 februarie, ca președintele rus Vladimir Putin e pregatit sa negocieze cu Kievul asupra „neutralitații” Ucrainei, titreaza Politico. Dmitri Peskov a susținut ca președintele rus e pregatit sa discute cu…