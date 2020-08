Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a declarat increzator ca problemele din Belarus se vor rezolva, dupa ce a discutat prin telefon, sambata, cu omologul sau de la Minsk, Aleksandr Lukasenko, anunta Kremlinul."La initiativa partii belaruse, Vladimir Putin a avut o conversatie prin telefon…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a anuntat ca vrea sa initieze discutii cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, despre situatia de la Minsk, unde a saptea zi consecutiva au loc proteste si confruntari intre fortele de ordine si manifestanti, ultimii fiind retinuti si batuti crunt in…

- Peste 2.000 de persoane au fost retinute in urma manifestatiilor care au avut loc in Belarus in ultimele 24 de ore, dupa realegerea lui Aleksandr Lukasenko.Ministerul de Interne de la Minsk a subliniat ca 21 de ofiteri de politie si membri ai fortelor de securitate au fost raniti. Cinci dintre…

- Casa Alba s-a declarat luni ”profund preocupata” de realegerea in Belarus a presedintelui in exercitiu Aleksandr Lukasenko, dupa un scrutin contestat care a condus la manifestatii reprimate violent, relateaza Agerpres, citand AFP."Solicitam guvernului din Belarus sa respecte dreptul la adunarea pasnica…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat, luni, pe omologul sau din Belarus, Aleksandr Lukasenko, care a fost proclamat invingator in urma unui scrutin controversat, marcat de manifestatii antiguvernamentale reprimate violent, transmite AFP.

- Fortele de ordine detin "controlul asupra situatiei" in Belarus, unde manifestatii neautorizate au fost dispersate violent dupa alegerile prezidentiale tensionate desfasurate duminica, informeaza agentia oficiala de stiri Belta, citata de AFP. "Politia controleaza situatia in legatura…

- Trei membri ai organizatiei ruse de opozitie Open Russia a oligarhului în exil Mihail Hodorkovski au fost arestati sâmbata în Rusia, în timp ce se deplasau catre Belarus pentru a observa alegerile prezidentiale de duminica, a anuntat grupul, relateaza Agerpres.Presedinta…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și cancelarul Germaniei, Angela Merkel, in cadrul unei convorbiri telefonice, au confirmat lipsa de alternativa a acordurilor de la Minsk ca unica baza pentru reglementarea conflictului din Ucraina, informeaza ria.ru cu referire la serviciul de presa al Kremlinului.…