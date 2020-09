Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, s-a declarat ”convins”, luni, ca omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko va putea rezolva criza politica din Belarus, teatrul unei miscari de protest fara precedent dupa realegerea sa contestata la inceputul lui august, relateaza AFP.Putin a evocat o vaga…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni in timpul discuțiilor cu omologul sau belarus, Aleksandr Lukașenko, ca Rusia va oferi un imprumut de 1,5 miliarde de dolari Belarusului, dar liderul de la Minsk va trebui sa rezolve criza politica fara implicarea altor oficiali europeni, scrie Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat luni, 14 septembrie, in cadrul intalnirii cu omologul sau belarus, Aleksandr Lukasenko, despre disponibilitatea Moscovei de a oferi un credit de stat in suma de 1,5 miliarde de dolari. Presa rusa scrie ca acesti bani sunt necesari autoritatilor belaruse pentru…

- Președintele rus Vladimir Putin s-a declarat pregatit joi, 27 august, sa trimita forțe de ordine in Belarus pentru a sprijini regimul lui Aleksandr Lukașenko, dar a susținut ca nu va face acest lucru decat cand ”situația ar fi in afara controlului, iar elemente extremiste (...) incalca anumite limite”.…

- Presedintele rus Vladimir Putin, a anuntat, joi, ca omologul sau belarus, Aleksandr Lukasenko, i-a cerut sa creeze o forta de politie de rezerva pentru un eventual sprijin care sa fie acordat Belarusului, dar liderul de la Kremlin a promis ca nu o va folosi decat in caz de necesitate, potrivit agentiei…

- Rusia nu trebuie sa intervina militar in Belarus sub pretextul restabilirii controlului in aceasta tara, a scris joi pe Twitter premierul polonez Mateusz Morawiecki, informeaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko i-a cerut sa creeze o forta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi ca omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko i-a cerut sa creeze o forta de politie de rezerva pentru un eventual sprijin care sa fie acordat Belarusului, dar liderul de la Kremlin a promis ca nu o va folosi decat in caz de necesitate, potrivit agentiei…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus duminica liderului belarus Aleksandr Lukasenko, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca Moscova este gata sa asigure sprijin in conformitate cu pact militar colectiv din care ambele fac parte daca va fi necesar, informeaza Kremlinul intr-un comunicat, relateaza…