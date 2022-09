Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a acordat cetatenie rusa avertizorului de integritate si subcontractor al serviciilor de informatii americane Edward Snowden, refugiat in Rusia din 2013 dupa ce a parasit SUA.

- Presedintele Vladimir Putin a emis, luni, un decret prin care ii acorda cetatenie rusa lui Edward Snowden, un fost colaborator al Agentiei Centrale de Informatii (CIA) care a fugit in Rusia dupa ce a dezvaluit documente secrete despre activitati ale Agent

- Presedintele Vladimir Putin a emis, luni, un decret prin care ii acorda cetatenie rusa lui Edward Snowden, un fost colaborator al Agentiei Centrale de Informatii (CIA) care a fugit in Rusia dupa ce a dezvaluit documente secrete despre activitati ale Agent

- Presedintele american, Joe Biden, a anuntat luni in direct la televiziune moartea liderului Al-Qaeda, egipteanul Ayman al-Zawahiri, ucis in cursul noptii de sambata spre duminica in Afganistan printr-o lovitura cu drona, o noua lovitura pentru organizatia terorista, comenteaza AFP. „Sambata, la ordinul…

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a cerut luni Rusiei si Chinei sa se implice in negocieri in sensul stabilirii unui cadru multilateral pentru controlul arsenalelor nucleare, liderul de la Casa Alba subliniind ca vrea reducerea rolului armelor atomice in strategia de securitate nationala. „Astazi,…

- Președintele Vladimir Putin a semnat duminica o noua doctrina navala care a transformat Statele Unite in principalul rival al Rusiei și a stabilit ambițiile maritime globale ale Rusiei pentru zone cruciale precum Arctica și Marea Neagra.

- O inregistrare video distribuita pe platformele social media arata o noua arma interesanta cu origini necunoscute in dotarea forțelor armate ucrainene. Administratorii contului Ukraine Weapons Tracker noteaza ca militarii batalionului TDF Melitopol folosesc patru mortiere de 120 de milimetri despre…

- Americanii au si ei aceeasi problema cu care se confrunta si romanii: preturile de la pompa. „Taierea” importurilor din Rusia i-au afectat grav, la buzunar, pe alegatorii lui Biden. Astfel, sambata, liderul de la Casa Alba a transmis un mesaj catre companiile care dețin benzinarii in Statele Unite,…