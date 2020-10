Stiri pe aceeasi tema

- ​Președintele francez Emmanuel Macron se va întâlni marți dimineața la Vilnius, cu lidera Opoziției din Belarus Svetlana Tihanovskaia, a declarat guvernul francez, potrivit AFP.Liderul francez, care a cerut președintelui bielorus Alexandru Lukașenko, susținut de Vladimir Putin, sa…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko "trebuie sa plece", considera presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu. "Ceea ce s-a intamplat in Belarus este o criza a puterii, o putere autoritarista careia nu-i place sa accepte logica democratiei si care se agata cu forta. Este clar ca Lukasenko…

- O interventie a Rusiei in Belarus ar fi ''cel mai rau'' lucru care se poate intampla, a avertizat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, in cadrul unei intalniri cu Asociatia presei prezidentiale din Paris, relateaza AFP."Orice interventie externa in Belarus (...) ar conduce la internationalizarea…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a spus joi presedintelui Consiliului European, Charles Michel, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca orice presiune asupra conducerii din Belarus sau amestec extern in afacerile interne sunt contraproductive, a anuntat Kremlinul, relateaza Reuters.Cele…

- Charles Michel, presedintele Consiliului European, a anuntat marti ca a discutat cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, despre criza din Belarus, liderul european pledand pentru initierea dialogului cu opozitia de la Minsk, informeaza cotidianul Le Figaro, potrivit MEDIAFAX."Tocmai am discuat…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a avertizat pe cancelarul german Angela Merkel si pe omologul francez, Emmanuel Macron, ca este „inacceptabil” sa intervina in problema politica din Belarus, unde Alexandr Lukasenko sustine ca doar daca va fi impuscat vor avea loc noi alegeri.Putin i-a spus…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a avertizat pe cancelarul german Angela Merkel si pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca este „inacceptabil” sa intervina in problema politica din Belarus, unde Alexandr Lukasenko sustine ca doar daca va fi impuscat vor avea loc noi alegeri.

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a indemnat, marti, Administratia Aleksandr Lukasenko, dupa o convorbire cu presedintele rus Vladimir Putin, sa inceteze actiunile de reprimare si sa rezolve prin dialog actuala criza politica, anunta Guvernul de la Berlin, anunța MEDIAFAX."Cancelarul Angela…