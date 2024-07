Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni miercuri la Astana cu omologul sau chinez, Xi Jinping, cu premierul turc Recep Tayyip Erdogan si cu alti patru lideri regionali care vor veni in capitala Kazahstanului pentru summitul Organizatiei de Cooperare de la Shanghai (OSC).

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, care era asteptat in Turcia, a declarat marti ca spera sa se intalneasca cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan luna viitoare la o reuniune regionala in Kazahstan, informeaza news.ro.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, vineri, pentru AFP, ca a respins ideea unui „armistitiu" in conflictul dintre Ucraina si Rusia, pe perioada Jocurilor Olimpice, asa cum ar dori presedintele Frantei, Emmanuel Macron, relateaza News.ro.„I-am spus: Emmanuel, nu credem. Sa ne imaginam…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, i-a transmis, joi, la Beijing, omologului sau rus, Vladimir Putin, ca Rusia si China vor „apara dreptatea in lume”, a informat Ministerul Afacerilor Externe al tarii asiatice, citat de EFE, potrivit Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa in China saptamana aceasta, in perioada 16-17 mai, a anuntat marti Kremlinul, transmite Reuters.„La invitatia presedintelui Xi Jinping, presedintele rus Vladimir Putin va efectua o vizita de stat in China in 16-17 mai”, a anunțat Kremlinul.Potrivit Kremlinului,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni, in fata omologului sau chinez Xi Jinping, la inceputul vizitei sale de stat in Franta, pentru „reguli echitabile pentru toti” in schimburile comerciale intre Europa si China, relateaza AFP.

- Președintele chinez Xi Jinping s-a intilnit marți, la Beijing, cu ministrul rus de Externe Serghei Lavrov. Xi Jinping i-a cerut ministrului rus de Externe sa ii transmita președintelui rus Vladimir Putin sincerele sale salutari. Notind ca anul acesta se implinesc 75 de ani de la stabilirea relațiilor…