Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a multumit omologului sau turc, Recep Tayyip Erdogan, in cursul intalnirii din statiunea Soci, pentru eforturile diplomatice care au permis acordul privind exporturile de cereale, iar liderul de la Ankara spera ca se

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost lasat singur, in picioare, in fața unei mulțimi de reporteri, in timp ce aștepta sa se intalneasca cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, in capitala Iranului.

- Problemele legate de exportul de cereale ucrainene din porturile de la Marea Neagra nu au fost inca rezolvate pe deplin, dar este bine ca exista mișcare, a declarat președintele rus Vladimir Putin la o intalnire cu liderul turc Recep Tayyip Erdogan la Teheran. Fii la curent cu cele mai noi…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va discuta marti, la Teheran, cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, despre mecanisme care sa permita reluarea exporturilor de cereale ucrainene, blocate din cauza razboiului, anunta Kremlinul.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, intentioneaza sa aiba in curand o intrevedere cu omologul sau din Turcia, Recep Tayyip Erdogan, anunta Kremlinul, dupa o conversatie a celor doi lideri care a inclus tema reluarii exporturilor de cereale din Ucraina, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, intentioneaza sa aiba in curand o intrevedere cu omologul sau din Turcia, Recep Tayyip Erdogan, anunta Kremlinul, dupa o conversatie a celor doi lideri care a inclus tema reluarii exporturilor de cereale din Ucraina.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, intentioneaza sa aiba in curand o intrevedere cu omologul sau din Turcia, Recep Tayyip Erdogan, anunta Kremlinul, dupa o conversatie a celor doi lideri care a inclus tema reluarii exporturilor de cereale din Ucraina.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a acceptat invitația Indoneziei de a participa la summitul G20, dar formatul participarii este inca in curs de stabilire, a declarat, luni, jurnalistilor consilierul presedintelui rus, Iuri Usakov. „Da, am confirmat, participarea noastra este acum in curs de stabilire”…