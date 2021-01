Stiri pe aceeasi tema

- Dupa convorbiri cu liderii armean si azer, presedintele rus Vladimir Putin a anuntat luni seara ca cele trei state au convenit asupra unui plan de reconstructie pentru regiunea Nagorno-Karabah, relateaza dpa. Vladimir Putin, presedintele azer Ilham Aliev si prim-ministrul armean Nikol Pasinian au declarat…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au avut duminica o convorbire telefonica, in ajunul unei intalniri tripartite intre liderii rus, azer si armean privind Nagorno-Karabah, au anuntat, potrivit unui comunicat, Palatul Elysee si Kremlinul, relateaza AFP, potrivit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat din nou, joi, cu presedintele azer Ilham Aliev si cu premierul armean Nikol Pasinian, Franta dorind o "supervizare internationala" a acordului de incetare a focului in Nagorno-Karabah, informeaza AFP. In timpul acestei noi discutii, presedintele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat din nou, joi, cu presedintele azer Ilham Aliev si cu premierul armean Nikol Pasinian, Franta dorind o "supervizare internationala" a acordului de incetare a focului in Nagorno-Karabah, informeaza AFP. In timpul acestei noi discutii, presedintele francez…

- Premierul armean Nikol Pasinian, confruntat cu proteste in masa dupa ce a semnat un acord conform caruia Azerbaidjanul vecin isi recapata controlul asupra unor parti din Nagorno-Karabah, a anuntat miercuri un plan pentru reconstructia acestei regiuni, informeaza dpa, according to AGERPRES. Armenii…

- Azerbaidjanul si Armenia au semnat sub egida Rusiei un acord pentru a pune capat ostilitatilor in conflictul din Nagorno-Karabah care marcheaza victoriile militare azere dupa sase saptamani de lupte, informeaza spotmedia . ”La 9 noiembrie, presedintele Azerbaidjanului (Ilham) Aliev, premierul Armeniei…

- Conflictul din regiunea Nagorno-Karabah a incetat, ca urmare a acordului semnat intre Armenia și Azerbaidjan. Acesta a intrat in vigoare luni, la ora 21.00 GMT. Dupa șase saptamani de confruntari armate,...

- Rusia s-a declarat sambata pregatita sa ofere o asistenta de care are nevoie Armenia, care se afla intr-un conflict armat cu Azerbaidjanul in regiunea separatsista azera Nagorno Karabah, in cazul in care confruntarile armate se extind pe teritoriul armean, relateaza AFP, potrivit news.ro.Moscova,…