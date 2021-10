Putin: Greșelile europenilor sunt la originea crizei prețurilor la gaz Președintele rus Vladimir Putin a responsabilizat miercuri Europa pentru criza gazelor naturale, deoarece nu a încheiat suficiente contracte de livrare pe termen lung cu Moscova, promovând astfel creșterea record a prețurilor, scrie AFP.

"Întreaga lor politica a fost sa iasa din contractele pe termen lung și politica sa dovedit a fi greșita", a spus el într-o întâlnire cu oficiali din sectorul energetic rus.

"Drept urmare, prețul gazului a depașit acum toate recordurile istorice: astazi se apropie de 2.000 de dolari pe mie de metri cubi,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

