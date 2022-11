O statuie a lui Vladimir Putin gol, pe o toaleta aurie, a fost scoasa la licitație, suma obținuta urmand sa fie folosita pentru cumpararea unei drone pentru Ucraina, potrivit Czechia posts. Putin gol, cu micuțul Lukașenko in poala, cu un lanț de aur la gat, așezat pe o toaleta aurie. In loc de sceptru, el […] The post Putin gol, cu micuțul Lukașenko in poala, cu un lanț de aur la gat, așezat pe o toaleta aurie, scos la licitație pentru a ajuta armata Ucrainei cu o drona de lupta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .