- Flota rusa din Marea Neagra si-a relocat unele submarine din baza navala Sevastopol, situata in Peninsula Crimeea, in portul Novorossiisk, din sudul Rusiei, de teama unui atac din partea Ucrainei.

- Comandamentul flotei ruse a Marii Negre a decis relocarea „aproape sigura” a submarinelor din clasa Kilo din baza de la Sevastopol, peninsula Crimeea, in portul Novorosisk, regiunea Krasnodar Krai, din sudul Rusiei, informeaza ministerul britanic al Apararii. Decizia se datoreaza, cel mai probabil,…

- Trei martori locali au declarat ca au auzit marți, 9 august, mai multe explozii puternice și au vazut fum negru ridicandu-se din direcția unei baze aeriene militare rusești de la Novofedorivka, in vestul Crimeei, scrie Ruters . Explosions at #russian occupying army base in occupied #Novofedorivka (…

- Serviciile de informatii militare britanice au anuntat marti ca un atac asupra cartierului general de la Sevastopol al Flotei ruse din Marea Neagra este cel mai recent element din seria de obstacole intampinate de Rusia in razboiul declansat cu peste cinci luni in urma in Ucraina, transmite DPA, potrivit…

- Un dispozitiv de mici dimensiuni transportat cu o drona a explodat, duminica, in Baza Flotei ruse a Marii Negre, in Peninsula Crimeea, cel putin sase persoane fiind ranite in incident, anunta autoritatile ruse, citate de agentia Reuters. Incidentul a avut loc in Baza navala rusa din Sevastopol. Autoritatile…

- Centrul de coordonare comun insarcinat cu controlul exporturilor de cereale ucrainene prin Marea Neagra a fost inaugurat, miercuri, la Istanbul, conform acordurilor semnate pe 22 iulie, transmite AFP, potrivit Agerpres. Acest centru – instalat intr-o Academie Militara – urmeaza sa fie condus de catre…