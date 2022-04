Aflat in vizita in Orientul Indepartat Rus, președintele Vladimir Putin a anunțat ca Rusia iși va relua programul lunar alaturi de Belarus, relateaza agenția Interfax . „Vom relua programul lunar. Vorbim despre lansarea din cosmodromul Vostocinai a vehiculului automat al complexului robotic spațial Luna-25″, a spus el in cadrul unei ceremonii de premiere a cosmonauților prilejuita de sarbatorirea in Rusia a Zilei Cosmonauticii. Cosmodromul Vostocinai, aflat in regiunea Amur din Orientul Indepartat Rus, a fost inaugurat de Rusia in 2016, construirea sa costand intre 300 și 400 de miliarde de ruble…