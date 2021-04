Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a promulgat, vineri, o lege care limiteaza numarul angajatilor locali care lucreaza la misiuni diplomatice straine si alte agentii, ordonand guvernului sa redacteze o lista cu statele ”neprietenoase” care vor fi supuse restrictiilor, transmite Reuters. Legea,…

- Vladimir Putin a promulgat, vineri, o lege care limiteaza numarul angajatilor locali care lucreaza la misiuni diplomatice straine si alte agentii. Presedintele rus a ordonat guvernului sa redacteze o lista cu statele ”neprietenoase” care vor fi supuse restrictiilor, transmite Reuters, citata de News.ro.Publicata…

- CHIȘINAU, 22 apr - Sputnik. Președintele rus, Vladimir Putin, a vorbit joi la summit-ul privind schimbarile climatice, care s-a desfașurat online. © RuptlyVideo: Lukașenko a aterizat la Moscova pentru a discuta cu Putin In declarația sa, președintele rus a remarcat necesitatea intensificarii…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a venit cu precizari, dupa ce, miercuri, președintele rus Vladimir Putin le-a transmis rivalilor sai externi sa nu le treaca ”linia roșie” in relațiile cu Rusia. Potrivit lui Peskov, ”liniile roșii” pentru Moscova sunt tentativele de ingerinta in procesele…

- Președinte Turciei, Recep Tayyip Erdogan, se implica in conflictul din estul Ucrainei. Pe langa faptul ca a facut apel la soluționarea pașnica a acestui, a reiterat ca Turcia nu recunoaște Crimeea drept bucata din Rusia. Se intampla dupa intalnirea cu omologul sau ucrainean la Istanbul. Mai mult,…

- Comentariile facute in ajun de presedintele american Joe Biden, care si-a exprimat opinia ca omologul sau rus Vladimir Putin este "un ucigas", au demonstrat peste putinta de tagada ca liderul de la Casa Alba nu are niciun interes sa repare relatiile cu Moscova, a apreciat joi Kremlinul, care a adaugat…

- Kremlinul a anunțat marți ca invitația adresata de Elon Musk președintelui Vladimir Putin de a purta o discuție pe rețeaua sociala Clubhouse nu s-a materializat și ca Moscova nu a primit un raspuns dupa ce a cerut mai multe detalii, relateaza Reuters și National Post.CEO-ul Tesla prezentase…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri prelungirea cu cinci ani a importantului tratat ruso-american New START privind limitarea arsenalelor nucleare, dupa acordul la care s-a ajuns in extremis in aceasta saptamana intre Moscova si Washington pentru salvarea acestui text, relateaza AFP si Reuters.…