- Daca nu a reusit cu armata, Vladimir Putin incearca acum sa anexeze ilegal 4 regiuni ucrainene. Azi in Donetk, Luhansk, Zaporojie si Herson au inceput asa-zisele referendumuri pentru unirea cu Rusia. Vor dura 5 zile, iar cei care nu se vor prezenta la urne sunt amenintati ca vor fi dati afara de la…

- ”Cetatenii mobilizati care au achizitionat bilete inainte de 21 septembrie 2022 (inclusiv) au dreptul la o rambursare involuntara (in afara controlului clientului) pentru bilet”, a precizat compania aeriana Aeroflot intr-un comunicat. De asemenea, Aeroflot a mentionat ca trebuie contactat personal locul…

- Vladimir Putin nu vrea sa cedeze in fața Ucrainei. Drept urmare, in cea mai recenta declarație a sa, liderul de la Moscova a minimalizat contraofensiva ucraineana. Cu un zambet in colțul gurii, Vladimir Putin a anunțat ca Rusia va raspunde mai puternic daca trupele sale vor fi supuse mai multor presiuni,…

- Vladimir Sungorkin, redactorul șef al Komsomolskaya Pravda, cel mai popular ziar din Rusia, a murit la varsta de 68 de ani, dupa ce ar fi suferit un accident vascular cerebral, scrie site-ul Meduza , citand publicația și o sursa a agenției ruse de stat TASS. Vladimir Sungorkin era unul dintre susținatorii…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret care introduce beneficii financiare pentru persoanele care au parasit Ucraina pentru a veni in Rusia, potrivit Sky News. Decretul, publicat pe un portal guvernamental, arata ca vor fi acordate plați lunare de pensii de 10.000 de ruble (141,14 lire…

- Politica agresiva a NATO fața de Rusia a provocat o situație tensionata in Europa, a declarat joi purtatorul de cuvant al președinției ruse, Dmitri Peskov, comentand declarațiile secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit caruia acțiunile Rusiei in Ucraina reprezinta un atac la adresa…