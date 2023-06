Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA la Moscova, Lynne Tracy, a avut contacte cu reprezentanții Ministerului de Externe al Rusiei, in lumina situației din jurul grupului Wagner, insa secretarul de stat Antony Blinken nu l-a contactat pe ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, subliniaza, duminica, postul de televiziune…

- Cu toate ca „marșul pentru dreptate” al liderului mercenarilor ruși din gruparea Wagner, Evgheni Prigojin, a durat doar 24 de ore, regimul de operațiuni antiteroriste a ramas inca in vigoare la Moscova, relateaza BBC.

- China si-a exprimat „sustinerea” fata de eforturile presedintelui rus Vladimir Putin de a „stabiliza situatia” dupa rebeliunea gruparii paramilitare Wagner, a transmis duminica Ministerul rus de Externe, potrivit AFP si Reuters. MAE rus mai mentioneaza intr-o declaratie ca in acest context vice-ministrul…

- Avansul mercenarilor Wagner spre Moscova s-a oprit, sambata seara, dupa ce Evgheni Prigojin a fost convins dupa negocieri cu Aleksandr Lukașenko sa nu mai continue rebeliunea. Astfel, Evgheni Prigojin a fost de acord sa opreasca mișcarea mercenarilor prin Rusia, cu condiția garantarii siguranței mercenarilor.…

- Evgheni Prigojin, directorul Grupului paramilitar Wagner, a anuntat, sambata, ca a ordonat intoarcerea combatantilor care avanseaza spre Moscova, confirmand acordul mediat de presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata seara, 24 iunie, ca revolta trupelor Wagner in Rusia, care intre timp s-a oprit, a scos la iveala „un haos total” in aceasta țara, iar „omul de la Kremlin este evident foarte speriat”, transmite CNN.„Astazi, lumea a putut vedea ca șefii Rusiei…

- Liderul grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, a spus ca el si cei 25.000 de oameni ai sai sunt gata sa moara pentru "patrie" si " sa elibereze poporul rus" de ierarhia militara impotriva careia a intrat in rebeliune, transmite sambata AFP, citat de Agerpres."Suntem cu totii gata sa murim,…

- Intre decembrie 2022 si mai 2023, trupele rusesti au reusit sa captureze doar cateva sute de kilometri patrati de teritoriu in Ucraina, iar Moscova a platit un pret enorm, in morti si raniti, pentru aceste castiguri limitate. SUA estimeaza ca, in aceasta perioada, fortele lui Putin au suferit peste…