Ucrainenii se despart de familii

Un tată ucrainean îşi strânge puternic în braţe copiii, înainte de a-şi lăsa familia să plece din țară, iar el să meargă la război.