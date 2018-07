Kremlinul a criticat in repetate randuri initiativa SUA de instalare a unor elemente antiracheta, in cadrul NATO, in Romania si Polonia.

La randul lor, SUA si NATO afirma ca scutul antiracheta din Europa nu este indreptat spre Rusia, ci mai degraba spre potentiale amenintari balistice provenite din Iran. Pe de alta parte, relatiile dintre Rusia si Occident au de suferit mai degraba de pe urma crizelor din Ucraina si Siria.

In acest context, este vital un dialog nuantat privind stabilitatea strategica, securitatea globala si neproliferarea armelor de distrugere in masa, a afirmat…