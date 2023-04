Stiri pe aceeasi tema

China trebuie sa dialogheze ''in mod direct'' cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski daca vrea ca planul sau de pace sa fie luat in serios, a sustinut marti secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit agentiei France Presse, anunța Agerpres.Presedintele rus Vladimir Putin si omologul…

Presedintele chinez Xi Jinping a afisat marti in Rusia, in a doua zi a vizitei sale de stat, 'prioritatea' pe care o acorda relatiilor 'strategice' intre Moscova si Beijing, doua 'mari puteri', declarand ca l-a invitat pe omologul sau rus Vladimir Putin sa efectueze o vizita in China in cursul acestui…

Presedintele rus Vladimir Putin acuza NATO de faptul ca participa la Razboiul din Ucraina prin furnizarea de armament fortelor ucrainene, intr-un interviu difuzat duminica de Rossiya-1.relateaza AFP. "Ei trimit arme (in valoare) de zeci de miliarde de dolari Ucrainei. Asta inseamna cu adevarat participare",…

Belarusul este pregatit sa lanseze producția de avioane de atac Sukhoi Su-25, a declarat președintele belarus Aleksandr Lukașenko in cadrul discuțiilor cu președintele rus Vladimir Putin, la 17 februarie, informeaza BelTA.

Ucraina ar putea sa primeasca și avioane de vananatoare, asta dupa ce Occidentul a anunțat livrarea de tancuri. Informația a fost publicata de Politico, citand surse, care susțijn ca discuțiile au inceput deja.

Rusia si China vor efectua manevre navale in apele teritoriale ale Africii de Sud, pe fondul tensiunilor cu Occidentul din cauza invaziei militare ruse in Ucraina, scrie Mediafax.

Premierul spaniol Pedro Sanchez s-a exprimat miercuri in favoarea unor negocieri cu presedintele rus Vladimir Putin pentru a se pune capat razboiului din Ucraina, in declaratii facute in marja Forumului Economic Mondial de la Davos, informeaza joi dpa, citat de Agerpres.