- Kremlinul sustine dialogul cu cancelarul german Olaf Scholz si cu liderul francez Emmanuel Macron, dar nu au fost primite inca propuneri pentru o astfel de conversatie, a declarat sambata purtatorul de cuvant Dmitri Peskov, citat de CNN, potrivit news.ro."Atat Scholz, cat si Macron au declarat importanta…

- Jucatoarea belarusa de tenis Arina Sabalenka, a doua favorita, s-a calificat in semifinale la Roland Garros, dupa victoria in fata ucrainencei Elinei Svitolina. Belarusa s-a impus, scor 6-4, 6-4, iar in semifinale va evolua cu Karolina Muchova, locul 43 mondial. Asa cum era de asteptat, la final ucraineanca…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat vineri ca un conflict inghetat de-a lungul granitelor teritoriilor ocupate de Rusia in Ucraina „nu ar face decat sa legitimeze raidul lui Putin”, potrivit DPA.

- Potrivit statisticilor oficiale, aproape 800.000 de oameni au murit din cauza COVID-19 in Rusia, iar aproximativ 200.000 de soldați ruși au fost uciși pe frontul din Ucraina. Propaganda Margarita Simonian a emis o noua „perla” de manipulare. ”Da, riscul pentru viața in razboi este mai mare. Dar, pe…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis Rusiei "aceeasi" infrangere ca a nazistilor, luni, cu ocazia marcarii sfarsitului celui de-al Doilea Razboi Mondial la Kiev, cu o zi inainte de sarbatori cu mare pompa si cu masuri de securitate sporite la Moscova, relateaza AFP. Occidentul marcheaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi Aliantei Nord-Atlantice(NATO) sa primeasca Ucraina in randurile sale si sa-i furnizeze mai multe arme pentru a lupta contra Rusiei, in asteptarea carora tara sa plateste cu „vietile soldatilor”, care nu au inca toate mijloacele de care au nevoie,…

- Presedintele rus Vladimir Putin va prezida miercuri o reuniune a Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse pentru a analiza situatia de securitate din regiunile ucrainene Donetk, Lugansk, Herson si Zaporojie, anexate in septembrie anul trecut de Rusia, desi pe teren le controleaza doar partial, relateaza…