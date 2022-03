Președintele rus Vladimir Putin este sanatos, fizic și mental, și ”intr-o forma mai buna ca niciodata”, susține aliatul sau președintele bielorus Aleksander Lukașenko intr-un interviu pentru televiziunea nipona TBS citat de Reuters. “Noi doi nu ne-am intalnit doar in calitate de șefi de stat, suntem intr-o relație de prietenie”, a mai spus Lukașenko intr-un interviu inregistrat. ”Am acces la toate detaliile legate de el, pe cat posibil, atat in materie de chestiuni de stat, cat și personale”, a mai declarat el. Comentariile sale vin in contextul in care mai mulți lideri occidentali au pus sub…