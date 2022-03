Stiri pe aceeasi tema

- Sa fie oare Vladimir Putin mort? Fosta soție a președintelui rus a facut un anunț șocant pe data de 15 martie 2015. Ludmila Aleksandrova susține ca liderul a fost inlocuit cu o sosie, dupa ce a decedat. Care sa fie, de fapt, adevarul?

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a avertizat luni Uniunea Europeana ca livrarile de armament catre Ucraina sunt considerate de Rusia un comportament ostil, fiind periculoase si destabilizatoare. Ele dovedesc in acelasi timp ca Rusia a avut dreptate sa faca eforturi pentru demilitarizarea…

- Acțiunile președintelui rus Vladimir Putin impotriva Ucrainei, din ultimele zile, au șocat o lume intreaga. Statele membre NATO au anunțat sancțiuni extrem de dure pentru Rusia, dupa ce armata de la Moscova a atacat pe trei fronturi țara vecina cu Romania. Un apel de incetare a razboiului a venit din…

- ''Ar fi o situatie imposibila, o forma de agresiune fara arme si de dezmembrare fara arme a unitatii si integritatii Ucrainei. Ar fi o atingere la suveranitatea Ucrainei'', a declarat el in fata Comisiei pentru Afaceri Externe a Adunarii Nationale.Duma de Stat de la Moscova a votat marti un apel adresat…

- Mai mult decat atat, cancelarul german Olaf Scholz a ajuns la Moscova pentru a discuta cu presedintele rus Vladimir Putin despre criza ucraineana. Actiunile rusesti si rubla, care au fost afectate de izbucnirea unui potential conflict, au crescut exponential dupa ce ministerul rus al Apararii a declarat…

- Bruxelles asigura ca o pedeapsa fara precedent va fi impusa aproape imediat și in comun cu Washington și Londra pentru a devasta economia rusa, scrie El Pais. Uniunea Europeana a negociat in secret un set fara precedent de sancțiuni cu care sa loveasca Rusia daca președintele acesteia, Vladimir Putin,…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, a avertizat Occidentul sa nu ii faca nicio concesie presedintelui Vladimir Putin in conflictul legat de Ucraina, transmite joi dpa, citata de Agerpres. Occidentul cade mereu in capcanele presedintelui Rusiei, a scris cel mai cunoscut opozant al acestuia…

- In relațiile internaționale orice fel de dialog este mai bun decat tacerea, deci faptul ca președintele american Joe Biden și omologul sau rus, Vladimir Putin, se așaza intr-un anume tip de dialog este un lucru bun, dar acest lucru nu inseamna ca va pune capat tensiunilor dintre Kiev și Moscova,…