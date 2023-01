Reușitele tot mai dese ale armatei lui Volodimir Zelensky, susținuta tare de Occident, i-ar destabiliza poziția șefului de la Kremelin. Vladimir Putin e la pamant, iar regimul condus de liderul rus ar fi pe cale de disparitie. Cine a facut declaratiile asteptate de toata lumea? Rușii democrați prevad decaderea lui Vladimir Putin in scurt timp. […] The post Putin e la pamant. Regimul condus de liderul rus, pe cale de disparitie? Cine a facut declaratiile asteptate de toata lumea appeared first on Playtech Știri .