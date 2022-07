Putin duce Rusia inapoi in URSS. Moscova a crescut semnificativ in ultimele doua saptamani numarul rachetelor pe care le-a lansat asupra Ucrainei, dar aproximativ jumatate dintre aceste rachete provin din stocurile ramase din perioada sovietica si sunt mai putin precise, ceea ce explica lovirea unor zone civile, a declarat un general ucrainean, citat joi de Reuters. Potrivit generalului de brigada Oleksii Hromov, care a dat declaratii la o conferinta de presa, Rusia incearca sa loveasca infrastructuri critice si militare ucrainene, dar folosirea unor rachete mai putin precise produse in epoca…