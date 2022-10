Stiri pe aceeasi tema

- Uzbekistanul nu intenționeaza sa ii deporteze pe rușii care fug in masa in Asia Centrala pentru a se sustrage de la recrutare, in contextul mobilizarii militare a Moscovei in Ucraina, a declarat vineri guvernul de la Tașkent, transmite Reuters . Mii de barbați, unii cu familiile lor, au parasit Rusia…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca Rusia a simtit ca va pierde si pur si simplu incearca sa intarzie acest moment. ”Trebuie sa facem totul ca fiecare cetatean al Rusiei sa recunoasca faptul ca propriul stat il priveaza de cel mai important lucru – dreptul la viata”, a declarat Zelenski.…

- Rușii au incercat din nou sa iasa in strada, pentru a denunța decizia președintelui Putin de a-i trimite pe frontul din Ucraina. Forțele de ordine au inabușit brutal orice intenție de organizare a protestelor și, in decurs de cateva ore, au facut peste 700 de arestari.

- Marea Britanie se indoieste de capacitatea Rusiei de a implementa mobilizarea partiala ordonata a 300.000 de rezervisti pentru razboiul impotriva Ucrainei, informeaza joi DPA, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Vladimir Juskin, expert in politica rusa din Estonia, fosta țara din URSS, crede ca propaganda imperialista a Kremlinului va disparea abia cu „ultima generație care poarta in gene ideea imperiala”, potrivit televiziunii publica ERR.Daca va avea loc o schimbare de regim in Rusia, aceasta va avea loc…

- Este ziua cu numarul 177 in razboiul inceput de Rusia in Ucraina. Forțele armate ale Moscovei au bombardat din nou orașul Harkov, potrivit mai multor relatari. De asemenea, armata Kievului pare ca a atacat obiective militare ale Rusiei din Crimeea și chiar de pe teritoriul Federației. Incendii și explozii…

- Inflația ridicata limiteaza puterea de cumparare a rușilor, care aleg acum produse alimentare mai ieftine din cauza scaderii venitului real disponibil, potrivit grupului X5, principalul retailer de produse alimentare din țara, relateaza Reuters . Prețurile de consum sunt in continuare ridicate, cu toate…