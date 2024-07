Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin incearca sa atraga mai mulți voluntari pentru razboiul din Ucraina, ofernd mai mulți bani potențialilor soldați, o masura menita sa ajute recrutarea militara, dar care ar putea genera dezechilibre in economia deja afectata a țarii, spun experții, potrivit Agerpres.

- Volodimir Zelenski primite razbunare dupa atacul masiv al Rusiei. Ucraina va riposta dupa ce un atac cu rachete rusesti a ucis cel putin 37 de persoane si a avariat un spital de copii din Kiev, a declarat luni presedintele ucrainean in timpul unei vizite la Varsovia, unde a semnat un pact de securitate…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a avertizat Seulul ca ar face o mare greșeala sa livreze arme Kievului. Declarația liderului de la Kremlin vine dupa ce Coreea de Sud a anunțat ca va lua in considerare inarmarea Ucrainei, potrivit Politico.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat vineri ca rușii ar accepta o incetarea a focului daca ucrainenii se retrag din regiunile parțial ocupate. El a spus ca negocierile de pace vor incepe imediat daca Ucraina accepta retragerea.

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat asigurari miercuri ca tara sa nu are "ambitii imperiale" si nu intentioneaza sa atace NATO, declaratie facuta la peste doi ani de la lansare ofensivei impotriva Ucrainei.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a criticat China pentru boicotarea summitului privind pacea in Ucraina, reuniune ce va fi organizata in aceasta luna in Elvetia, a transmis ieri dpa, potrivit Agerpres. Intr-un interviu acordat postului german de radio NDR, Stoltenberg a afirmat ca este…

- Contingentele militare poloneze, daca sunt trimise in Ucraina, nu vor parasi ulterior aceasta țara, a promis președintele rus Vladimir Putin. Pe de alta parte Polonia ”nu ar trebui sa excluda” posibilitatea de a trimite trupe in Ucraina, anunta marti ministrul polonez de Externe Radoslaw Sikorski, relateaza…

- Aflat de aproape un sfert de secol la conducerea Rusiei, Vladimir Putin va pune marti mana pe un exemplar al Constitutiei si va incepe un nou mandat de sase ani la Kremlin cu semne clare de autoritarism, comenteaza The Associated Press (AP).De cand a devenit prim-ministru, in august 1999, apoi presedinte…