Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a pledat pentru ''restabilirea'' unei aliante cu Europa si pentru a lasa in urma ''neintelegerile'' si ''nemultumirile'' din trecut, intr-un editorial publicat marti de cotidianul Zeit, preluat de agentia EFE, in ziua…

- Presedintele american Joe Biden a sosit marti in Elvetia, dupa ce a transmis o serie de mesaje de unitate cu aliatii, in vederea unui tete-a-tete cu omologul sau rus Vladimir Putin, o intalnire care se anunta deosebit de delicata, relateaza AFP. Air Force One a aterizat marti, la ora locala…

- Rusia va începe vineri pregatirile pentru umplerea cu gaze naturale a primei din cele doua gazoducte Nord Stream 2, pe parcursul urmatoarelor luni, a anuntat joi proiectul condus de grupul rus Gazprom, potrivit Reuters și News.ro. Nord Stream 2, care traverseaza Marea Baltica din Rusia…

- Nord Stream 2, care traverseaza Marea Baltica din Rusia catre Germania, ocolind Ucraina, a fost criticat de Statele Unite, care afirma ca gazoductul va mari dependenta Europei de gazele rusesti. “Incepand de maine, vor fi efectuate activitatile precomandate necesare, in urmatoarele luni, pentru a ne…

- Inainte de a se intalni cu liderul de la Kremlin, la Geneva, pe 16 iunie, președintele SUA promite sa consolideze „alianțele democratice” cu europenii. Statele Unite iși reafirma sprijinul pentru Europa. Inainte de primul sau summit cu omologul sau rus Vladimir Putin, președintele american Joe Biden promis…

- Statele Unite se vor pozitiona de partea aliatilor lor europeni in ceea ce priveste Rusia, a promis presedintele american Joe Biden inaintea primului sau summit cu omologul rus Vladimir Putin, transmit AFP si EFE. Intr-un articol de opinie publicat sambata in The Washington Post, presedintele american…

- Serbia a inceput vineri productia vaccinului rusesc anti-COVID-19 Sputnik V intr-un laborator din Belgrad, a declarat presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza AFP. Serbia este prima tara europeana care produce acest vaccin, in afara de Rusia si Belarus, scrie Agerpres.ro. Presedintele…

- Guvernul german a luat nota si va dori lamuriri in legatura cu informatiile din presa conform carora Statele Unite au spionat responsabili politici in Europa, intre care si cancelarul german Angela Merkel, cu ajutorul serviciilor de informatii daneze, a indicat luni purtatorul de cuvant al cabinetului…