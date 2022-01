Stiri pe aceeasi tema

- Gazoductul germano-rus Nord Stream 2 nu va fi autorizat sa functioneze in cazul unei noi "escaladari" in Ucraina, in baza unui acord de principiu intre Berlin si Washington, a afirmat duminica seara sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock, citata de AFP. Din cauza situatiei tensionate…

- Oficiali SUA le-au transmis membrilor Congresului ca au facut o ințelegere cu Germania sa inchida gazoductul Nord Stream 2 daca Rusia invadeaza Ucraina, a declarat marți un consilier congresional pentru Reuters.

- Pretul gazelor naturale a crescut din nou miercuri in Europa, dupa ce Agentia Federala a Retelelor din Germania (Bundesnetzagentur, BNetzA) a anuntat marti suspendarea procedurii de aprobare a Nord Stream 2, controversatul gazoduct intre Rusia si Germania pe sub Marea Baltica, invocand un obstacol juridic,…

- Agenția Federala a Rețelelor, autoritatea de reglementare a energiei din Germania, a anunțat marți, 16 noiembrie, suspendarea temporara a procedurii de aprobare pentru Nord Stream 2, gazoductul controversat dintre Rusia și Germania, invocand un obstacol juridic. Aceasta decizie ar putea amana mult așteptata…

- Rusia nu a dat semne luni ca va indeplini ordinul președintelui Vladimir Putin de a pompa mai mult gaz in Europa, adancind preocuparile europene cu privire la aprovizionarea redusa in pragul iernii. Rusia furnizeaza o treime din gazul european, iar intențiile sale de aprovizionare sunt critice intr-un…

