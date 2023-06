Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus, Vladimir Putin, a vorbit despre un act de „tradare” in prima sa declarație de dupa „revolta armata” lui Evgheni Prigojin, șeful gruparii Wagner. Intr-un mesaj video transmis sambata dimineața, liderul de la Kremlin a afirmat ca „toți cei care au mers pe calea tradarii vor fi pedepsiți”,…

- Comitetul antiterorist rus a anuntat ca instituie alerta antiterorista in Moscova si in regiunea inconjuratoare dupa revolta grupului de mercenari Wagner, a anuntat agentia de stiri rusa Ria, preluata de Reuters. Evgheni Prigojin, liderul grupului paramilitar Wagner, a afirmat sambata ca a intrat in…

- Criticarea armatei este ilegala in Rusia lui Vladimir Putin, iar afișarea deschisa a ambițiilor politice care ar putea pune in discuție președintele este foarte nepotrivita. Cu toate acestea, șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, se mandrește cumva cu ambele lucruri in aceste zile și, cel puțin…

- Șeful gruparii de mercenari ruși Wagner, Serghei Prigojin, l-a atacat in mod violent, intr-o inregistrare video postata miercuri pe Telegram, pe ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, informeaza News.ro.Pornit de luni de zile impotriva ministrului rus al apararii, șeful Wagner s-a dezlanțuit impotriva…

- Fostul presedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev a declarat ca Moscova a recrutat de la 1 ianuarie 2023 aproape 120.000 de soldati cu contract in armata sa, care incearca sa-si refaca efectivele slabite de ofensiva in Ucraina, informeaza AFP și Hotnews. „Intre 1 ianuarie și 19 mai, 117.400 de persoane au…

- In timp ce tensiunile sunt tot mai vizibile intre șeful Wagner și Ministerul rus al Apararii, fostul spion KGB, Serghei Jirnov, spune ca Prigojin este noul președinte interimar al Rusiei. Potrivit acestuia, Putin nu mai exista la conducerea țarii, este "nebun și depașit".„Este o persoana care vede toata…

- Evgheni Prigojin, șeful grupului Wagner, a anuntat marti ca unitatile sale de mercenari nu isi vor abandona pozitiile la miezul noptii in orasul ucrainean Bahmut, desi nu au primit inca toata munitia promisa, deoarece Moscova a transmis ca va considera o astfel de retragere drept o „tradare de patrie'',…

- Evgheni Prigojin, liderul gruparii de mercenari Wagner, a acuzat intr-un mesaj plin de injuraturi ca ministrul Apararii și șeful Statului Major din Rusia i-au lasat oamenii fara muniție. Intr-un clip video, acesta a aratat cadavrele a zeci de luptatori care ar fi fost uciși in timpul luptelor din Bahmut,…