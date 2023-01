Armata rusa cauta noi recruti, dupa ce a suferit o serie de infrangeri militare, iar Kremlinul se pregateste de o ofensiva in primavara, iar in acest context toti elevii din colegii ar urma sa sa ia parte la o pregatire militara obligatorie, incepand din toamna, estimeaza Ministerul britanic al Apararii in buletinul sau informativ postat pe Twitter. Aceasta initiativa a fost anuntata in decembrie de catre Ministerul rus al Stiintei si Invatamantului Superior, insa la acea vreme se cunosteau putine detalii. Potrivit spionajului britanic, acest curs – denumit ”Bazele securitatii persoanelor” – consta…