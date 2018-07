Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat televiziunii Fox News ca Donald Trump considera Crimeea o parte a Ucrainei, informeaza DPA. "Suntem constienti de pozitia presedintelui Trump potrivit careia Crimeea este parte a Ucrainei. Mi-a spus asta azi", a dezvaluit Putin, in interviul…

- Președintele american Donald Trump a avut ieri o intalnire istorica, la Helsinki, cu Vladimir Putin, cu speranța declarata de a stabili o relație „extraordinara” cu omologul sau rus, scrie AFP, preluata de Mediafax. „Cred ca avem oportunitati extraordinare intre tarile noastre, desi, sincer, in ultimii…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a exprimat ingrijorare, la intrevederea cu omologul sau american Donald Trump, in legatura cu "sistemul antibalistic global" al Statelor Unite, care include elemente instalate in Romania. "In calitatea de mari puteri nucleare, avem o responsabilitate…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ajuns luni la Helsinki, cu o intarziere de circa o jumatate de ora fața de program, pentru a participa la summitul cu liderul american Donald Trump, scrie Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin nu este nici prieten, nici inamic, a declarat joi, intr-o conferinta de presa dupa un summit NATO, la Bruxelles, Donald Trump, precizand ca el il numeste pe Putin un ”concurent”, apreciind ca acesta reprezinta interesele poporului rus, la fel cum el insusi le prezinta…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat ca nu se teme de faptul ca presedintele american Donald Trump ar putea recunoaste anexarea Crimeii de catre Rusia in cadrul intrevederii pe care o va avea luni la Helsinki cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza dpa. Porosenko s-a intalnit cu liderii…

- Kremlinul a anuntat luni ca peninsula Crimeea, pe care a anexat-o de la Ucraina in 2014, este o parte inseparabila a Rusiei si nu va fi unul dintre subiectele discutate la summit-ul dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, scrie Reuters potrivit News.ro. Putin este…

- Crimeea, anexata de Rusia in 2014, nu va constitui subiect de discutie la summitul programat pe 16 iulie, la Helsinki, intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump, a avertizat luni Kremlinul, subliniind ca peninsula este „o parte inalienabila a Rusiei”, transmit AFP si…