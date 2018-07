Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a dezvaluit ca i-a propus luni, la Helsinki, omologului sau american, Donald Trump, prelungirea tratatului START. Intr-un interviu acordat televiziunii Fox News, preluata de Reuters, Putin a afirmat ca Moscova este pregatita sa prelungeasca tratatul…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat ca nu se teme de faptul ca presedintele american Donald Trump ar putea recunoaste anexarea Crimeii de catre Rusia in cadrul intrevederii pe care o va avea luni la Helsinki cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza dpa. Porosenko s-a intalnit cu liderii…

- Analiștii Reuters considera ca președinții Statelor Unite și ai Rusiei vor discuta șase teme majore in timpul intalnirii de la Helsinki, de pe 16 iulie. Imprevizibilitatea lui Donald Trump și impenetrabilitatea lui Vladimir Putin fac dificila orice prognoza despre summit – susține agenția. Cu toate…

- Rusia a transmis Statelor Unite un proiect de declarație comuna care urmeaza sa fie facuta de catre Vladimir Putin si Donald Trump la finalul reuniunii de la Helsinki, de pe 16 iulie. Potrivit „Kommersant“, in documentul de doua pagini se subliniaza importanța menținerii unui dialog intre oficiali de…

- Sancțiunile anti-ruse impotriva Crimeei vor fi active pana in momentul in care regiunea va fi retrocedata Ucrainei, a declarat reporterilor Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe. Acest subiect a devenit obiectul unei atenții deosebite a publicului in legatura cu viitoarea reuniune a președinților…

- Crimeea, anexata de Rusia in 2014, nu va constitui subiect de discutie la summitul programat pe 16 iulie, la Helsinki, intre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump, a avertizat luni Kremlinul, subliniind ca peninsula este 'o parte inalienabila a Rusiei', transmit…

- Rusia si Statele Unite nu împart aceleasi valori, dar o întrevedere dintre liderii celor doua tari este absolut necesara. De aceasta parere este secretarul de stat american, Mike Pompeo, care a mentionat ca Moscova si Washintonul trebuie sa colaboreze întrucât sunt multe…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat Statele Unite ca este necesar sa ofere Coreei de Nord garantii de securitate solide, daca vor sa incheie un acord invederea ”denuclearizarii”, relateaza The Associated Press. Putin, care a facut aceste declaratii intr-un interviu acordat televiziunii chineze…