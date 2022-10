Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o reuniune a consiliului de coordonare a guvernului rus, care a abordat nevoile armatei ruse, presedintele Vladimir Putin a cerut ca trupelor ruse care lupta in Ucraina sa primeasca echipamentul „cel mai modern, comod si eficient”. Rețelele sociale sunt pline de filme care arata condițiile reale…

- Intr-o reuniune a consiliului de coordonare a guvernului care a abordat nevoile armatei ruse, Vladimir Putin a cerut marti, 25 octombrie, sa li se garanteze trupelor Moscovei care lupta in Ucraina, tara vecina pe care Rusia a invadat-o la 24 februarie, accesul la echipamentul ”cel mai modern, comod…

- „In ceea ce privește participarea noastra la operațiunea militara speciala din Ucraina, participam acolo. Nu o ascundem. Dar nu ucidem pe nimeni. Nu ne trimitem armata nicaieri. Nu ne incalcam obligațiile”, a declarat Lukașenko, potrivit TASS, preluat de HotNwes.ro.Argumentul sau este unul haluciant.…

- Rusia isi continua ”operatiunea militara speciala” in Ucraina, ale carei obiective raman neschimbate, deoarece Kievul nu vrea negocieri, anunta Kremlinul vineri, ziua anexarii prevazute de Moscova a patru regiuni ucrainene, relateaza Tass. ”In conditiile in care partea ucraineana a anuntat in mod…

- Liderul cecen Ramzan Kadyrov a declarat intr-un videoclip postat miercuri ca guvernele regionale ale Rusiei ar trebui sa anunțe mobilizari in masa pentru a ajuta armata rusa in „operațiunea sa [militara] speciala” din Ucraina, scrie Meduza.

- Ofensiva fulger a forțelor ucrainene in regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei, a dus la prabușirea frontului rusesc ca un castel de nisip, insa, factorii care au dus la reușita sa țin mai mult de deficiențele proprii ale armatei ruse. „Fara a trece in niciun fel cu vederea eroismul aparatorilor Ucrainei,…

- VIDEO | Cum incepe școala la alții. ”Profesorul” Putin, ”lecție” despre ”Operațiunea militara speciala din Ucraina” Cum incepe școala la alții. ”Profesorul” Putin, ”lecție” despre ”Operațiunea militara speciala din Ucraina” Imaginile de la intalnirea lui Vladimir Putin cu un grup de elevi, olimpici…

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat joi ca este improbabil ca Vladimir Putin sa reuseasca vreodata sa ocupe Ucraina. El spune ca puterea de atsc a rușilor scade pe zi ce trece, iar Moscova se vede nevoita sa-și ingusteze tot mai mult obiectivele militare in Ucraina.