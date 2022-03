Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca vede “pasi pozitivi” in negocierile cu Ucraina, informeaza AFP și Agerpres. “Va voi informa (…) despre cum se deruleaza negocierile, care au loc de acum aproape in fiecare zi. Exista unii pasi pozitivi”, a declarat Putin in timpul unei intrevederi cu aliatul sau belarus Aleksandr Lukasenko, fara a oferi alte detalii. Trei runde de negocieri au avut loc in Belarus dupa intrarea in Ucraina a zeci de mii de soldati rusi. Aceste runde au fost focalizate in special asupra crearii de coridoare umanitare pentru civili. Joi, ministrii afacerilor externe…