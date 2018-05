Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat vineri "fara precedent" arestarea si inculparea pentru "inalta tradare" in pofida Moscovei a jurnalistului ucraineano-rus care activeaza in Ucraina, relateaza AFP. In presa internaționala, analiștii au amintit de situațiile din Rusia in care jurnaliștii…

- Statele Unite au ”condamnat” inaugurarea de catre presedintele rus Vladimir Putin a ”Podului Crimeei”, marti, drept o incercare a Moscovei de a ”consolida anexarea ilegala” a acestui teritoriu ”care face parte din Ucraina”, relateaza AFP, scrie news.ro.”Constructia podului de catre Rusia aminteste…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a exclus orice posibilitate a unei reveniri in componența Ucrainei a Peninsulei Crimeea, a carei anexare, in martie 2014, se afla la originea unei serii de sanctiuni...

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat miercuri SUA ca au inselat "grosolan si fara nerusinare" Rusia in timpul crizei din 2014 in Ucraina, cand, pe de o parte, au cerut Moscovei sa exercite influenta ca Viktor Ianukovici sa nu recurga la armata impotriva manifestantilor de la Kiev, iar, pe de alta…

- Presedintele american Donald Trump si prim-ministrul britanic Theresa May au cazut de acord duminica in timpul unei convorbiri telefonice ca afirmatiile lui Vladimir Putin potrivit carora Rusia are arme nucleare care ar putea trece de sistemul de aparare anti-racheta al SUA sunt „iresponsabile”,…