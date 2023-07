”In lunile care vin, vom fi in masura sa asiguram livrari gretuite cuprinse intre 25.000 si 50.000 de tone de cereale in Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Republica Centrafricana si Eritreea”, da asigurari Putin in discursul de deschidere, transmis in direct de televiziunea rusa. “Hospitable” Kremlin mold promises Africa a free supply of grain During the Russia-Africa summit, Putin said that in the coming months, the Russian Federation would supply African countries with 25-50 thousand tons of grain free of charge and provide free delivery. Also, the… — Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540)…