- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat ca se va vaccina antiCovid marți, însa a adaugat ca vaccinarea nu este obligatorie, iar decizia ramâne la latitudinea fiecarui cetațean, transmite Reuters. Putin nu a precizat ce vaccin i se va administra, în condițiile în care…

- Rusia a incheiat acorduri pentru a furniza vaccinul anti-COVID catre peste 40 de țari, in condițiile in care națiunile mai sarace se lupta sa acceseze dozele occidentale. Sputnik V caștiga teren in America Latina, Europa de Est, Asia și Africa, relateaza Business Insider. Citește și: O mare…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz s-a declarat deschis, duminica, ca vaccinurile rusesc Sputnik V sau cel chinezesc impotriva Covid-19 sa fie produse in Austria. Asta daca acestea obtin o autorizatie de introducere pe piata in Uniunea Europeana. „Daca fabricantii de vaccinuri rusesc si chinez primesc…

- Parlamentul ucrainean a adoptat vineri o lege conceputa pentru a accelera procedura de aprobare a vaccinurilor anti-Covid-19 si care interzice totodata autorizarea serurilor de acest tip fabricate in Rusia, informeaza Reuters, citata de Agerpres .

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat inceperea vaccinari in masa a populatiei Rusiei impotriva Covid-19, incepand de saptamana viitoare. Putin considera ca vaccinul produs de țara sa este „cel mai bun”, scrie agerpres .„Cer lansarea unei vaccinari in masa a intregii populatii incepand de saptamana…

- "A spus ca va fi vaccinat, a luat aceasta decizie si asteapta pana cand vor fi finalizate formalitatile", a spus purtatorul de cuvant, citat de site-ul Rossia 1. Rusia a lansat in luna decembrie un program de vaccinare voluntara cu vaccinul Sputnik V, fabricat in tara, incepand cu grupurile cele mai…

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi vaccinat cu Sputnik V impotriva coronavirusului, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de un post de televiziune rus, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. ''El a afirmat ca va fi vaccinat, a luat aceasta decizie si asteapta…

- Rusia a inregistrat joi recorduri la numarul de infecții cu noul coronavirus și la decese, in absența unei carantinari generalizate pe fondul celui de-al doilea val al pandemiei care lovește țara, scrie AFP. Autoritațile au anunțat 635 de morți și 29.935 noi contaminari in ultimele 24 de ore, cu un…