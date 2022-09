Stiri pe aceeasi tema

- Rusia apreciaza poziția Chinei cu privire la conflictul din Ucraina și o considera echilibrata. Despre acest lucru a declarat președintele rus Vladimir Putin in timpul discuțiilor cu președintele Chinei, Xi Jinping, in marja Summitului organizației de cooperare de la Shanghai (SCO) din Samarkand, relateaza…

- Rusia condamna provocarile Statelor Unite și ale „sateliților” sai din stramtoarea Taiwan, a declarat președintele rus Vladimir Putin. La o intalnire cu președintele chinez Xi Jinping, Putin a subliniat ca Rusia adera la principiul "o singura China". Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Analiștii au declarat ca eșecurile majore ale forțelor Moscovei in Ucraina vor testa și mai mult „parteneriatul fara limite” dintre China și Rusia, atunci cand Xi Jinping și Vladimir Putin se vor intalni in aceasta saptamana, pentru prima data de la invazia in Ucraina. Intalnirea dintre Xi Jinping…

- In timp ce forțele rusești sufera o serie de infrangeri in Ucraina, Moscova incearca sa scoata in evidența sprijinul Beijingului pentru invazie inainte ca Vladimir Putin sa se intalneasca saptamana aceasta cu liderul chinez Xi Jinping, scrie CNN.

- SUA vor suferi o infringere strategica indiferent de rezultatul conflictului din Ucraina din cauza relației strinse dintre Rusia și China. Este afirmația editorialistului The National Interest Ramon Marks. „Așa cum președinții Richard Nixon și Henry Kissinger au jucat „cartea Chinei” pentru a izola…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, și ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, au avut o discuție lunga despre razboiul din Ucraina și comerțul internațional, potrivit Reuters. Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat sambata ca a discutat despre razboiul din Ucraina cu ministrul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a pledat miercuri pentru o intarire a legaturilor intre statele BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud), ca urmare a sanctiunilor occidentale fara precedent care lovesc economia tarii sale, impuse dupa invazia in Ucraina.

- Sancțiunile economice impuse Rusiei au demonstrat cat de dependente sunt statele vestice de combustibilii fosili. Dar renunțarea la importurile din Rusia și exploatarea propriilor resurse nu trebuie sa insemne abandonarea politicilor de clima. Este momentul pentru a dezvolta și sursele de energie curata…