Putin, decorație pentru şeful OMV OMV este actionarul principal al gazoductului Nord Stream 2, care va transporta gaz rusesc direct spre Germania. Rainer Seele, un german care a implinit 58 de ani la sfarsitul saptamanii trecute, a primit premiul respectiv pentru 'intarirea prieteniei si colaborarii intre popoare', se arata in decretul prezidential. Vladimir Putin a fost invitat de onoare, luna trecuta, la nunta sefei diplomatiei austriece, Karin Kneissl. La nunta, care s-a desfasurat intr-un cadru rural, in sud-estul Austriei, au luat parte circa o suta de invitati, printre ei numarandu-se si cancelarul conservator Sebastian… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

