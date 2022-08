Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ca ”natiune puternica si independenta” va urmari doar acele politici ”care ii satisfac interesele fundamentale”, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, in mesajul de ziua drapelului, informeaza Agerpres , care citeaza EFE. Vladimir Putin a anunțat, intr-o inregistrare video cu ocazia…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a pronuntat luni impotriva oricarui conflict nuclear, in contextul in care ofensiva militara a Krelinului in Ucraina a reaprns temeri ale unei derive atomice, relateaza AFP. "Plecam de la principiul ca nu pot exista invingatori intr-un razboi nuclear si ca acesta din…

- Anatoli Ciubais, fost consilier principal al lui Vladimir Putin, a fost transportat de urgența la spital. Ciubais a fugit din Rusia in luna martie pentru ca a dezaprobat invazia din Ucraina. Potrivit unei persoane apropiate, Anatoli Ciubais (67 de ani), fost reprezentant al Kremlinului pentru legaturi…

- Svetlana Khorkina (43 ani), fosta gimnasta din Rusia, este acum colonel in armata rusa, fiind una dintre preferatele lui Vladimir Putin si o fidela sustinatoare a acestuia. Fosta mare sportiva sustine razboiul declansat de liderul de la Kremlin in Ucraina si de aceea a postat un mesaj pro-Putin, care…

- Rusia vrea sa-si consolideze pozitia in Arctica, atat pe plan economic, cat si pe plan militar, potrivit noii doctrine navale ruse semnata duminica de catre presedintele rus Vladimir Putin cu ocazia Zilei Flotei ruse, relateaza AFP.

- Anuntul a fost facut luni dimineata de catre generalul Sir Adrian Bradshaw, fost sef al forțelor speciale britanice, care a precizat ca britanicii trebuie „sa se pregateasca de razboi” ca mijloc de descurajare impotriva Rusiei, transmite The Guardian. Comentariul generalului Sir Adrian Bradshaw a fost…

- Cristian Tudor Popescu spune ca razboiul din Ucraina va continua mulți ani de acum incolo. Rusia nu se va opri, pentru ca dorește sa distruga tot ce este ucrainean și are suficiente resurse, spune gazetarul. El atrage atenția asupra unor așteptari prea optimiste, hranite și de anumite relatari speculative…

- Vineri, cancelarul german Olaf Scholz a subliniat ca Germania este angajata in sprijinirea Ucrainei si ca razboiul dus de Rusia nu este unul indreptat doar impotriva Kievului, ci a valorilor democratiei occidentale in general, relateaza DPA, cu referire la Agerpres.ro . „Am decis sa fim alaturi de victima…