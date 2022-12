Stiri pe aceeasi tema

- SUA vor furniza Ucrainei sistemul lor de aparare antiaeriana cel mai sofisticat, Patriot, a anuntat miercuri seful diplomatiei americane, in momentul in care presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se pregateste sa aterizeze la Washington, relateaza AFP si Reuters, conform Agerpres. Fii…

- Cel putin opt persoane au fost ucise si 23 ranite in bombardamente ucrainene asupra regiunii Lugansk controlate de Rusia in estul Ucrainei, a anuntat vineri agentia oficiala de presa rusa TASS, preluata de Reuters, citand o sursa neidentificata din serviciile de urgenta, scrie AGERPRES. Fii la…

- Statele Unite cer tot mai mult Ucrainei sa fie deschisa la negocieri de pace cu Rusia, un inalt oficial de la Pentagon afirmand ca va fi greu pentru fortele Kievului sa recupereze teritoriile ocupate de Moscova in timpul razboiului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Statele Unite nu vor mai trata Rusia ca pe o țara cu economie de piața, a declarat joi Departamentul de Comerț, revocand statutul acordat in urma cu doua decenii care limita calculul taxelor antidumping asupra marfurilor rusești, noteaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Volodimir Zelenski a salutat miercuri seara importanta reluarii exporturilor de cereale ale Ucrainei pe Marea Neagra pentru intreaga lume, dupa ce Moscova a fost de acord sa revina la acordul international incheiat cu Kievul, transmite AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Volodimir Zelenski s-a adresat luni poporului ucrainean, la 8 luni de la invadarea teritoriului de catre rusi, vorbind despre victoria Ucrainei si despre pierderile Kremlinului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Rusia a lansat luni o campanie de bombardamente asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, precizand ca au fost lansate zeci de rachete si atacuri cu drone iraniene, informeaza AFP si Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai…

- Statele Unite au avertizat duminica in legatura cu "consecintele catastrofale" in cazul in care Moscova ar folosi arme nucleare in Ucraina, dupa ce ministrul rus de externe a declarat ca regiunile care organizeaza referendumuri criticate pe scara larga ar beneficia de protectie totala daca ar fi…