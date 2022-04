Putin declanșează nucleara economică în Germania / Berlinul vorbește de o „criză istorică” Germania s-ar putea confrunta cu cea mai grava criza economica dupa aproape 80 de ani daca va exista o oprire sau o intrerupere pe termen lung a importurilor de gaze și petrol din Rusia. Avertismentul vine din partea directorului executiv al grupului german BASF, unul dintre cei mai mari consumatori de energie electrica din țara. […] The post Putin declanșeaza nucleara economica in Germania / Berlinul vorbește de o „criza istorica” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

