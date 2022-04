Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat luni un decret care introduce restricții privind vizele pentru cetațenii țarilor pe care Moscova le considera „neprietenoase” ca raspuns la sancțiunile impuse Ucrainei, anunța Reuters.

- Președintele rus Vladimir Putin spune ca țarile „neprietenoase” trebuie sa plateasca in ruble pentru gaze sau contractele lor vor fi suspendate. Decretul semnat joi intra in vigoare la 1 aprilie.

- Pare destul de sigur ca Vladimir Putin nu va putea sa caștige acest razboi in termenii pe care ii prefera. Exista insa mai multe moduri in care el ar putea pierde in cele din urma, scriu doi experți ai think-tank-ului american German Marshall Fund, intr-o analiza publicata de revista Foreign Affairs…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, le-a cerut, vineri, vecinilor Rusiei sa nu escaladeze tensiunile, in a noua zi dupa ce Moscova si-a trimis fortele armate in Ucraina, transmite Reuters. „Nu avem intentii rele la adresa vecinilor nostri. Si i-as sfatui si pe ei sa nu escaladeze situatia, sa nu introduca…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia analizeaza cererea formulata de cele doua teritorii separatiste din estul Ucrainei de a le recunoaste independenta. „Scopul reuniunii noastre de astazi este de a-i asculta pe colegii nostri si a determina urmatorii nostri pasi in aceasta directie",…

- Dupa mai bine de 5 ore de discuții cu Vladimir Putin la Moscova, a devenit foarte clar ca Emmanuel Macron a intrat in barlogul ursului, scrie Politico. In timp ce liderul de la Kremlin a ales sa sfideze Occidentul, declarand Crimeea teritoriu rusesc și aderarea Ucrainei la NATO o declarație de razboi…